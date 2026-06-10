На Филиппинах после землетрясения произошло более 2 тыс. афтершоков

БАНГКОК, 10 июня. /ТАСС/. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) сообщил о регистрации более 2 тыс. афтершоков после землетрясения магнитудой 7,8 на острове Минданао на юге Филиппин.
Магнитуда повторных сейсмических толчков варьировалась от 1,3 до 6,4. Местные жители ощутили 47 афтершоков.
Как сообщил телеканал GMA News, число погибших в результате землетрясения достигло 41. По данным Управления гражданской обороны страны, в общей сложности ранения получили 479 человек, четверо числятся пропавшими без вести.
Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао в понедельник утром. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тыс. домов, из которых 460 были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение. Свыше 145 тыс. жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии. Посольство РФ на Филиппинах сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте «с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихии россиянах».