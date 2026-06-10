На Филиппинах после землетрясения произошло более 2 тыс. афтершоков

Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао в понедельник утром. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тыс. домов, из которых 460 были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение. Свыше 145 тыс. жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии. Посольство РФ на Филиппинах сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте «с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихии россиянах».