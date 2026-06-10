За оскорбления в домовом чате хабаровчанка заплатит 50 тыс рублей

19 мая прошлого года она, как установил суд, разместила в чате, в котором состояли 44 участника — жители нескольких домов, утверждения о краже соседом стройматериалов и коммунальных ресурсов, нелегальном подключение к сетям и жестоком обращении с животными. А также нецензурно его оскорбила. Сосед обратился в суд и требовал взыскать 150 тысяч рублей.