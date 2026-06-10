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За оскорбления в домовом чате хабаровчанка заплатит 50 тыс рублей

Жительница ложно обвинила соседа в кражах.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе жительница по решению суда заплатит соседу 50 тысяч рублей за оскорбления и ложные обвинения в кражах в домовом чате в мессенджере, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

19 мая прошлого года она, как установил суд, разместила в чате, в котором состояли 44 участника — жители нескольких домов, утверждения о краже соседом стройматериалов и коммунальных ресурсов, нелегальном подключение к сетям и жестоком обращении с животными. А также нецензурно его оскорбила. Сосед обратился в суд и требовал взыскать 150 тысяч рублей.

— Лингвистическая экспертиза подтвердила, что спорные фразы носят оскорбительный характер, выражены в неприличной и социально неприемлемой манере и направлены на дискредитацию истца. Поскольку ответчица не представила доказательств, подтверждающих достоверность распространённых утверждений о фактах, суд признал сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд обязал соседку опубликовать опровержение в том же групповом чате и взыскал с нее 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, соседей за оскорбления в общедомовом чате можно привлечь к ответственности.