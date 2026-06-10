Мошенники похитили 7,5 млн рублей у матери погибшего участника СВО в Приморье

Жительница Кавалерово, потерявшая сына в ходе специальной военной операции, стала жертвой мошенников. Женщина лишилась 7,5 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть МО МВД России “Кавалеровский” обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2026 года она получила от государства денежную компенсацию в связи с гибелью сына — участника специальной военной операции. Деньги находились на её банковском счёте.
Схема обмана началась со звонка неизвестного, который сообщил, что у него находятся вещи погибшего сына. Для отправки посылки он попросил номер СНИЛС, и женщина продиктовала его. Через 30 минут ей позвонил мужчина, представившийся специалистом портала «Госуслуги» (16+), и заявил о взломе её профиля.
Ещё через 15 минут последовал звонок от лже-сотрудника органа безопасности. Он сообщил, что с её счёта пытались похитить 8,5 млн рублей, но счёт был заблокирован. Затем в приложении начали приходить СМС с указаниями, на чьё имя переводить деньги.
Позже звонившая женщина представилась сотрудником Росфинмониторинга и потребовала закрыть банковский счёт, переведя деньги на новый «безопасный» счёт.
Потерпевшая подала в банк заявку на снятие средств. С первого раза ей отказали из-за отсутствия причины, но после повторной заявки выдали 6,5 млн рублей наличными. Сотрудница банка предупредила женщину о мошенниках, но та, следуя инструкциям злоумышленников, всё равно получила деньги.
После этого через приложение с ней связалась неизвестная и потребовала привезти наличные в Арсеньев, чтобы передать их курьеру для зачисления на «безопасный счёт». Женщина прибыла в указанное место и отдала 6 000 500 рублей. Вернувшись в Кавалерово, она по указанию мошенников перевела на счёт другого банка оставшийся 1 млн рублей.
Осознала обман потерпевшая только после разговора с родственницей. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей.
Следователем МО МВД России «Кавалеровский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.
Напомним, что следователи Приморья завершили расследование дела организованной группы из Октябрьского района. Злоумышленники находили добровольцев, помогали им заключить контракт, оформляли доверенности и снимали деньги со счетов после убытия бойцов в зону проведения спецоперации.
Мать погибшего бойца из Приморья лишилась почти 10 млн рублей из-за мошенников.
Женщина хотела купить квартиру детям на выплату за сына, но попала под влияние лжесиловиков и передала все деньги незнакомцу.