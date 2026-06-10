Мошенники похитили 7,5 млн рублей у матери погибшего участника СВО в Приморье

После этого через приложение с ней связалась неизвестная и потребовала привезти наличные в Арсеньев, чтобы передать их курьеру для зачисления на «безопасный счёт». Женщина прибыла в указанное место и отдала 6 000 500 рублей. Вернувшись в Кавалерово, она по указанию мошенников перевела на счёт другого банка оставшийся 1 млн рублей.