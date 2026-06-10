Суд рассмотрит продление ареста экс-главы ЗСЖД Александра Грицая

Грицая обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он покровительствовал предпринимателям, связанным со строительством железнодорожных путей и грузоперевозками. В материалах дела, по предварительным данным, фигурирует сумма взяток более 50 миллионов рублей.