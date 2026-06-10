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Суд рассмотрит продление ареста экс-главы ЗСЖД Александра Грицая

10 июня суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшего начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 10 июня рассмотрят ходатайство следствия о продлении ареста бывшего начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на собственные источники.

Грицая обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он покровительствовал предпринимателям, связанным со строительством железнодорожных путей и грузоперевозками. В материалах дела, по предварительным данным, фигурирует сумма взяток более 50 миллионов рублей.

Александр Грицай возглавлял Западно-Сибирскую железную дорогу с 2018 года. Его задержали 16 апреля. Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Новосибирской области.

Позже в деле появился ещё один эпизод, связанный со взяточничеством. Сам бывший руководитель ЗСЖД предъявленные обвинения не признаёт.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска отправил Грицая в СИЗО на два месяца — до 16 июня. Защита пыталась оспорить это решение, однако 14 мая Новосибирский областной суд оставил жалобу адвокатов без удовлетворения.