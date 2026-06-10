В лагере под Красноярском 16 детей заразились кишечной инфекцией

В Ачинске в оздоровительном лагере «Сокол» 16 детей заразились кишечной инфекцией. Заведено уголовное дело. Известно, что школьники пожаловались на неважное самочувствие 9 июня.
Одного ребенка госпитализировали в медучреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети на амбулаторном лечении.
Спальный корпус, где жили дети, закрыт на семидневный карантин. Под наблюдение родителей передали 87 детей. В лагере проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Прокуратура организовала проверку. Расследуется дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.