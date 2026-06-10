У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

А утром 8 июня землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Генерал-Сантоса на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в 7:37 по местному времени. После этого в Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из-за угрозы цунами. По последним данным, в результате землетрясения погибли 37 человек.