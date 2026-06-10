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У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в Тихом океане у побережья южных Курил. Толчки ощутили на острове Итуруп. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, пишет РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 километрах восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6.25 (22.25 мск вторника) 10 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 55 километров», — рассказала сейсмолог.

По словам Семёновой, жители Итурупа ощутили землетрясение силой два балла. Тревогу цунами после подземных толчков не объявляли.

А утром 8 июня землетрясение магнитудой 7,8 произошло у побережья Генерал-Сантоса на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в 7:37 по местному времени. После этого в Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из-за угрозы цунами. По последним данным, в результате землетрясения погибли 37 человек.

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