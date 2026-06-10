Двое 12-летних подростков пострадали от удара током на железной дороге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае транcпортная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетних электрическим током, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«9 июня около 19.25 (время местное) на железнодорожной станции Вяземская в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края электрическим током травмированы два 12-летних подростка», — говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
По предварительным данным, несовершеннолетние находились на крыше вагона грузового поезда и получили травмы в результате воздействия контактной сети.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.