Двое 12-летних подростков пострадали от удара током на железной дороге в Хабаровском крае

Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.