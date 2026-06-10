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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до семи

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи в регионе уничтожены семь БПЛА.

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего после полуночи в регионе уничтожены семь БПЛА.

Почти сутки продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево. С 17:35 мск 9 июня аналогичные ограничения также действуют в Домодедово и Жуковском.

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