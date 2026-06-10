В Хабаровском крае двух 12-летних подростков ударило током на крыше вагона

В Хабаровском крае два 12-летних подростка получили травмы от удара током на железнодорожной станции Вяземская. Об этом сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Всё произошло вечером 9 июня, около 19:25 по местному времени. По предварительным данным, мальчики забрались на крышу вагона грузового поезда и оказались слишком близко к контактной сети.
Обоих подростков доставили в больницу. Состояние одного из них предварительно оценивается как тяжёлое, у второго повреждена кисть.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.