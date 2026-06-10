У Южного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано к югу от Новой Зеландии. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По ее данным, эпицентр землетрясения находился в районе Оклендских островов, расположенных в южной части Тихого океана. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Данные об угрозе цунами не приводятся.
Оклендские острова — необитаемый архипелаг, расположенный в 400 км к югу от острова Стюарт — самой южной населенной части Новой Зеландии.