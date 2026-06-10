Мэр Москвы сообщил об уничтожении 38 БПЛА на подлете к Москве

Еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен системами противовоздушной обороны над территорией Московского региона. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Общее числе сбитых беспилотников достигло 38.
За ночь 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России.
8 июня в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет.
7 мая в пресс-службе Министерства обороны России также сообщили, что украинская армия попыталась ударить по объектам гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Воздушно-космические силы России зафиксировали в воздушном пространстве Латвии группу из шести беспилотников.