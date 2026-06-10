Расчёты ПВО сбили седьмой БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что российские военные совместно с мобильными огневыми группами утром 10 июня отражают удар Вооружённых сил Украины по Севастополю. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание на крыше здания панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг». На месте инцидента работают сотрудники МЧС, Спасательная служба Севастополя и руководители ведомств. Также по поручению губернатора на место атаки прибыл директор департамента общественной безопасности.
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