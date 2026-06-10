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Расчёты ПВО сбили седьмой БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло семи. Об этом пишет мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что российские военные совместно с мобильными огневыми группами утром 10 июня отражают удар Вооружённых сил Украины по Севастополю. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание на крыше здания панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг». На месте инцидента работают сотрудники МЧС, Спасательная служба Севастополя и руководители ведомств. Также по поручению губернатора на место атаки прибыл директор департамента общественной безопасности.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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