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В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о налете беспилотников на город. По его словам, один из БПЛА повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг». Горит крыша.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о налете беспилотников на город. По его словам, один из БПЛА повредил здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг». Горит крыша.

В сообщении господин Развожаев указал, что здание музея уже подвергалось атакам во время Второй мировой войны. «Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. МЧС, Спасательная служба Севастополя, руководители ведомств — все на месте. Также по моему поручению на месте атаки — директор департамента общественной безопасности», — добавил он.

В 2:42 мск в Севастополе второй раз с начала ночи объявили воздушную тревогу. Предупреждение продолжает действовать.

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