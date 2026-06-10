Турист из Германии попал в ДТП в Актюбинской области и теперь не может покинуть Казахстан

«Я видел эту машину совершенно отчетливо. В это время меня обогнал другой автомобиль. И я подумал, что и эта машина тоже движется. Но она, оказывается, стояла. Находилась не на обочине, а посреди проезжей части. На автомобиле не было ни света, ничего такого, что сразу привлекло бы внимание. Но я не снимаю с себя ответственности», — заявил турист.