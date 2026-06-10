Турист из Германии попал в ДТП в Актюбинской области и теперь не может покинуть Казахстан

На своем доме на колесах Дитер Эдвин Альбрехт врезался в «Ниву», которая стояла посреди дороги. В момент аварии в салоне находились водитель, его супруга и четырехмесячный ребенок. В результате аварии женщина и младенец получили серьезные травмы и попали в реанимацию. В настоящее время состояние пострадавших улучшилось, но иностранцу все еще не по себе.
«Я видел эту машину совершенно отчетливо. В это время меня обогнал другой автомобиль. И я подумал, что и эта машина тоже движется. Но она, оказывается, стояла. Находилась не на обочине, а посреди проезжей части. На автомобиле не было ни света, ничего такого, что сразу привлекло бы внимание. Но я не снимаю с себя ответственности», — заявил турист.
В обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка. По факту аварии проводится расследование, которое может затянуться на несколько месяцев. Сам Дитер Альбрехт проходит по делу в качестве подозреваемого.
Оба автомобиля после столкновения получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат. Иностранец заявил, что пытался договориться с пострадавшими, но не получилось.
«Мое личное состояние не настолько велико. Автомобиль мне не принадлежит, он взят в аренду. Я никогда не смог бы купить такую машину за собственные деньги. В Германии я живу хорошо. Я не бедный человек, но и не богатый. Поэтому сумма свыше 10 миллионов тенге для меня просто неподъемна. Буду ждать решения суда», — рассказал мужчина.
Сейчас путешественник остается в Алге вместе со своей собакой. После случившегося местные активисты решили помочь иностранцу с бытовыми вопросами.
«Предложили мы ему ночлег, но он отказался. Сказал: “Я не хочу оставлять свой дом на колесах”. Ну и предложили тогда перебазировать его сюда. И он согласился. Показали ему душ, принял душ, чай попил, поболтали, отвлёкся, успокоился», — рассказал директор Алгинского газового хозяйства Аскар Нургалиев.
С местными жителями мужчина общается с помощью онлайн-переводчика. В настоящее время дальнейшее путешествие туриста из Германии зависит от решения, которое примут компетентные органы.