Мэр Москвы сообщил о 39-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве

Силами противовоздушной обороны над Московским регионом был ликвидирован еще один украинский дрон. Общее число сбитых дронов достигло 39. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.
В ночь с 8 на 9 июня отечественные силы ПВО сбили 140 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и других регионов страны.
8 июня Министерство обороны России сообщило, что с 14:00 до 20:00 системы ПВО сбили 95 дронов ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Рязанской областями, а также другими регионами страны.