Продажа БАДов обошлась бизнес-леди в 3 млн руб. убытка и условный срок

Во Владивостоке Приморский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении местной жительницы, продававшей несертифицированные японские и южнокорейские БАДы без медицинских лицензий. Женщине назначили два года условно, штраф 500 тысяч рублей и взыскание незаконно извлечённого дохода в размере 2 миллиона 471 тысячи 34 рубля 96 копеек. Об этом написал Telegram-канал «Примадвокатура».
Предпринимательница ведёт бизнес в Приморье с 1990-х годов и известна в бизнес-кругах благодаря работе с Японией. В последние годы она развивала сеть «японских» магазинов, где порой под видом лекарств продавали товары без соответствующих медицинских лицензий. Сотрудники приморского пограничного управления ФСБ изъяли у неё несертифицированные БАДы и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.
После возбуждения дела женщина признала вину, перечислила деньги в благотворительные фонды, раскаялась и даже разместила в СМИ «покаянное письмо», в котором сообщила, что не знала о нарушении закона с иностранными БАДами, всю жизнь жила по закону и сожалеет о случившемся. Приговор судьи Фрунзенского районного суда был вынесен с учётом этих обстоятельств, но остался суровым.
Адвокат осуждённой обжаловал приговор в Приморский краевой суд, указав, что наказание чрезмерно жесткое, несмотря на покаяние и благотворительность. Представитель осуждённой также отметил, что сумма незаконно извлечённого дохода подсчитана с явным завышением, а у его подзащитной нет более 2 миллионов рублей для взыскания. Но и в этот раз суд не нашёл оснований для смягчения приговора и оставил решение первой инстанции в силе.