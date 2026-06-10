Продажа БАДов обошлась бизнес-леди в 3 млн руб. убытка и условный срок

Адвокат осуждённой обжаловал приговор в Приморский краевой суд, указав, что наказание чрезмерно жесткое, несмотря на покаяние и благотворительность. Представитель осуждённой также отметил, что сумма незаконно извлечённого дохода подсчитана с явным завышением, а у его подзащитной нет более 2 миллионов рублей для взыскания. Но и в этот раз суд не нашёл оснований для смягчения приговора и оставил решение первой инстанции в силе.