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Трём фигурантам дела «бумажного НДС» продлили арест до 18 сентября

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 18 сентября срок содержания под стражей трём фигурантам дела «бумажного НДС». Их обвиняют в создании площадки для ухода от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«В отношении Макарова А. А., обвиняемого по п. “б” ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование группой юридического лица), Сапрыкина Д. О., обвиняемого по пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору деятельности по предоставлению в налоговые органы подложной документации с получением особо крупного преступного дохода) и Пацукова Д. В., обвиняемого по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой) продлена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком до 18 сентября», — сказал собеседник агентства.

Ранее более чем 20 фигурантам из разных российских регионов предъявили обвинения по делу о схеме ухода от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Речь идёт о крупнейшей площадке так называемого «бумажного НДС». По данным ФСБ и СК, ущерб по делу превышает 1 трлн рублей, но эта сумма может вырасти.

Ранее сообщалось, что в деле о масштабной схеме ухода от налогов через фирмы-однодневки появились новые эпизоды. Следствие готовит обвинения в создании организованного преступного сообщества. По материалам дела, фигурантами проходят более 20 человек из разных регионов России. Трое участников расследования уже подали ходатайства о заключении досудебного соглашения. Они дают признательные показания и помогают следствию установить роли других обвиняемых. По версии правоохранителей, внутри структуры действовала строгая иерархия, а участники общались с соблюдением мер конспирации.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.