Трём фигурантам дела «бумажного НДС» продлили арест до 18 сентября

Ранее сообщалось, что в деле о масштабной схеме ухода от налогов через фирмы-однодневки появились новые эпизоды. Следствие готовит обвинения в создании организованного преступного сообщества. По материалам дела, фигурантами проходят более 20 человек из разных регионов России. Трое участников расследования уже подали ходатайства о заключении досудебного соглашения. Они дают признательные показания и помогают следствию установить роли других обвиняемых. По версии правоохранителей, внутри структуры действовала строгая иерархия, а участники общались с соблюдением мер конспирации.