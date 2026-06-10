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В Шелеховском районе мотоциклист погиб после возгорания транспорта

Трагедия произошла накануне вечером.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июня. В Шелеховском районе накануне вечером в районе Чистых Ключей в результате ДТП погиб 48-летний мотоциклист. Установлено, что у водителя не было прав на управление техникой.

Как рассказали в Госавтоинспекции, мотоцикл марки Kawasaki наехал на бетонное ограждение во время велогонок. В результате ДТП мотоцикл загорелся. Мужчина-водитель погиб на месте.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка для установления подробностей.

Ранее агентство рассказывало, что 63-летнего жителя Баяндаявского района отправили в колонию за пьяную езду. Ранее у нарушителя изъяли «ИЖ Планета 3».