В Шелеховском районе мотоциклист погиб после возгорания транспорта

IrkutskMedia, 10 июня. В Шелеховском районе накануне вечером в районе Чистых Ключей в результате ДТП погиб 48-летний мотоциклист. Установлено, что у водителя не было прав на управление техникой.
Как рассказали в Госавтоинспекции, мотоцикл марки Kawasaki наехал на бетонное ограждение во время велогонок. В результате ДТП мотоцикл загорелся. Мужчина-водитель погиб на месте.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка для установления подробностей.
Ранее агентство рассказывало, что 63-летнего жителя Баяндаявского района отправили в колонию за пьяную езду. Ранее у нарушителя изъяли «ИЖ Планета 3».