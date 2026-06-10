В СК рассказали об особенностях новых поисков Усольцевых

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они ушли на прогулку по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Искать их начали 1 октября. Масштабные поиски продлились до 12 октября. Их прекратили из-за погоды — в районе Кутурчина выпал снег. Затем на месте время от времени работали спасатели, полицейские и следователи. Весной с ними выезжали и несколько волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2026 года. На данный момент он завершена, блокпост снят. Операцию с самого начала координирует Следком.