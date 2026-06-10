В СК рассказали об особенностях новых поисков Усольцевых

В Следственном комитете сообщили aif.ru, на какой именно территории были организованы поиски Усольцевых.
Как сообщалось, 4 июня в Красноярском крае в районе Кутурчина стартовала активная фаза поисков семьи. На въезде в посёлок на пять дней был выставлен блокпост, как поясняли в СК, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности. Семью искали 80 человек — профессиональные спасатели, следователи, полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова рассказала, где были сосредоточены поиски.
«Что касается обследованной площади: обследовалась территория, представляющая наибольший интерес для следствия, а именно — предполагаемый маршрут движения пропавших в сторону гор и место, где был зафиксирован последний сигнал их телефона. Именно эта местность и была обследована», — сказала Арбузова.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они ушли на прогулку по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Искать их начали 1 октября. Масштабные поиски продлились до 12 октября. Их прекратили из-за погоды — в районе Кутурчина выпал снег. Затем на месте время от времени работали спасатели, полицейские и следователи. Весной с ними выезжали и несколько волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2026 года. На данный момент он завершена, блокпост снят. Операцию с самого начала координирует Следком.