Суд Кипра постановил конфисковать виллу бизнесмена Джо Лоу в Айя-Напе

«Вынесено постановление о конфискации дома Джо Лоу в Айя-Напе. Стоимость имущества составляет около 6 миллионов евро. Это первый случай, когда в рамках кипрского судебного разбирательства вынесено судебное постановление о конфискации незаконного имущества без вынесения обвинительного приговора», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Джо Лоу находится за пределами юрисдикции Кипра. Рассмотрение велось на основании статей 32 и 33 закона о предупреждении и пресечении отмывания доходов от незаконной деятельности, принятого в 2007 году.
А ранее окружной суд провинции Ларнака на Кипре принял решение об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева в Соединённые Штаты. Мужчину задержали ещё в прошлом году. Решение об экстрадиции было вынесено после рассмотрения запроса американской стороны. Документ, содержащий итоговое постановление, включает 54 страницы. Его оглашение заняло у судьи около часа.
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