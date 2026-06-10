Суд Кипра постановил конфисковать виллу бизнесмена Джо Лоу в Айя-Напе

А ранее окружной суд провинции Ларнака на Кипре принял решение об экстрадиции гражданина России Серажудина Актулаева в Соединённые Штаты. Мужчину задержали ещё в прошлом году. Решение об экстрадиции было вынесено после рассмотрения запроса американской стороны. Документ, содержащий итоговое постановление, включает 54 страницы. Его оглашение заняло у судьи около часа.