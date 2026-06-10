Золотодобытчик заплатит 4,5 млн рублей за загрязнение реки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае золотодобытчика уличили в загрязнении притоки реки Хор. Компания добывала россыпное золото в районе имени Лазо, однако о мерах по очистке используемого оборудования забыла: воду для очистки драгоценных металлов сбрасывали в акваторию без должной обработки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» организация обязана возместить ущерб, причиненный водному объекту.
Экологический отдел Главного управления регионального государственного контроля в ходе мониторинга обнаружил загрязнение притоки в мае этого года, специалисты выдвинулись на место и взяли пробы воды.
— Проведена оценка вреда, причиненного водному объекту, в соответствии с методикой, утвержденной Минприроды России, — сообщили в краевом ведомстве.
Исследование показало: концентрация взвешенных веществ превысила 220 миллиграмм на литр. В такое состояние золотодобытчик привел акваторию протяженностью 990 метров.
Теперь компания обязана возместить ущерб на сумму 4,5 миллиона, перечислив средства в федеральный бюджет.
— Согласно Водному кодексу Российской Федерации водопользователи при использовании водных объектов обязаны не допускать причинение вреда окружающей среде. Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном порядке, — отметили в главном управлении госконтроля Хабаровского края.
Напомним, что это не первый случай, когда организации в Хабаровском крае загрязняют окружающую среду. На прошлой неделе лесодобывающую компанию в очередной раз уличили в нарушении природоохранного законодательства — она незаконно сжигала отходы лесопиления в котельной на территории поселка Новостройка.