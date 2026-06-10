Золотодобытчик заплатит 4,5 млн рублей за загрязнение реки в Хабаровском крае

Напомним, что это не первый случай, когда организации в Хабаровском крае загрязняют окружающую среду. На прошлой неделе лесодобывающую компанию в очередной раз уличили в нарушении природоохранного законодательства — она незаконно сжигала отходы лесопиления в котельной на территории поселка Новостройка.