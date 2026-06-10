Конфликт в сельском клубе закончился стрельбой из ружья

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл в ночь на 8 марта 2025 года. Как установило следствие, нетрезвый мужчина, находясь в помещении сельского клуба, использовал малозначительный повод для провокации конфликта с потерпевшим. Он предложил оппоненту выйти на улицу для разговора, а затем убедил проследовать в сторону моста через реку.