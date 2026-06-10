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Полиция сообщила о завершении поисков сбежавшего подростка в Омске

Семнадцатилетний юноша ушёл из соцучреждения 6 июня и не вернулся.

Источник: ГУ МВД

Семнадцатилетний житель Омска, который пропал 7 июня после ухода из социального учреждения, обнаружен сотрудниками полиции 9 июня, об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Подростка нашли на территории Кировского округа. С ним сейчас работают специалисты, выясняют причины и условия, которые побудили его к самовольному уходу. За время отсутствия противоправных действий в отношении юноши не совершалось.

В предыдущий раз, 6 июня, его уже искали, но нашли в тот же день.

Ранее мы рассказывали, что этого подростка разыскивали уже не в первый раз — ранее он уже покидал социальное учреждение.