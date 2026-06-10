Количество погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 45

В Управлении гражданской обороны республики уточнили, что травмы различной степени тяжести получили 630 граждан, ещё 17 числятся без вести пропавшими.
Последствия бедствия затронули более 145 тысяч жителей региона. Российское посольство в Маниле поддерживает связь с местными властями. Дипломаты сообщили, что на данный момент не располагают сведениями о пострадавших соотечественниках.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня, в 7:37 по местному времени. Эпицентр находился у побережья Генерал‑Сантоса. В Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из‑за угрозы цунами.
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