Судебный пристав спас тонущего 10-летнего мальчика в Новосибирской области

В Бердске судебный пристав Алексей Полетаев помог спасти 10-летнего мальчика, который начал тонуть на пляже у дач Водозабора. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Инцидент произошёл в выходной день около 19:00. Старший смены на объекте, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Алексей Полетаев отдыхал рядом с водой, когда услышал крики о помощи.
«Бабушка кричала: “Сейчас утонешь, держись!” Ребёнок, плывший впереди резиновой лодки, оказался в беде. Мне жена говорит: “Лёша, давай плыви, а то утонет”, — вспоминает он.
Алексей Полетаев сразу бросился в реку и проплыл около 150 метров. Когда он добрался до мальчика, тот уже начал захлёбываться. В этот момент к ним подошла лодка с двумя мужчинами, которые также помогли поднять ребёнка из воды. Общими усилиями мальчика доставили на берег.
«К счастью, мальчику не понадобилась медицинская помощь. Однако история его пребывания в воде оказалась неожиданной. Оказалось, что ребёнка наказали родители, лишив телефона, и в расстроенных чувствах тот решил утонуть. Бабушка отчаянно пыталась его остановить», — сообщили в ведомстве.
Этот случай стал напоминанием о том, как важно не оставлять детей без присмотра у воды и быстро реагировать, если человеку рядом нужна помощь.