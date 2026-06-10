Судебный пристав спас тонущего 10-летнего мальчика в Новосибирской области

Алексей Полетаев сразу бросился в реку и проплыл около 150 метров. Когда он добрался до мальчика, тот уже начал захлёбываться. В этот момент к ним подошла лодка с двумя мужчинами, которые также помогли поднять ребёнка из воды. Общими усилиями мальчика доставили на берег.