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Судебный пристав спас тонущего 10-летнего мальчика в Новосибирской области

Ребёнок начал захлёбываться в воде, но его успели поднять в лодку и доставить на берег.

Источник: Om1 Новосибирск

В Бердске судебный пристав Алексей Полетаев помог спасти 10-летнего мальчика, который начал тонуть на пляже у дач Водозабора. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в выходной день около 19:00. Старший смены на объекте, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Алексей Полетаев отдыхал рядом с водой, когда услышал крики о помощи.

«Бабушка кричала: “Сейчас утонешь, держись!” Ребёнок, плывший впереди резиновой лодки, оказался в беде. Мне жена говорит: “Лёша, давай плыви, а то утонет”, — вспоминает он.

Алексей Полетаев сразу бросился в реку и проплыл около 150 метров. Когда он добрался до мальчика, тот уже начал захлёбываться. В этот момент к ним подошла лодка с двумя мужчинами, которые также помогли поднять ребёнка из воды. Общими усилиями мальчика доставили на берег.

«К счастью, мальчику не понадобилась медицинская помощь. Однако история его пребывания в воде оказалась неожиданной. Оказалось, что ребёнка наказали родители, лишив телефона, и в расстроенных чувствах тот решил утонуть. Бабушка отчаянно пыталась его остановить», — сообщили в ведомстве.

Этот случай стал напоминанием о том, как важно не оставлять детей без присмотра у воды и быстро реагировать, если человеку рядом нужна помощь.