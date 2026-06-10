Карантин ввели в детском лагере под Красноярском из-за вспышки заболевания

Четверо детей обратились за медицинской помощью в лагере «Сокол» в Красноярском крае. Специалисты Роспотребнадзора предполагают заражение острой кишечной инфекцией.
Известно, что заболели дети 10−11 лет, жившие в одном из четырех спальных корпусов. Случаев заражения среди других ребят пока не зафиксировано.
Сотрудники Роспотребнадзора не связывают вспышку заболевания с питанием в столовой оздоровительного учреждения, полагая, что инфекцию занесли на территорию извне.
По данным прокуратуры, один из заболевших ребят госпитализирован. Трое проходят амбулаторное лечение. 87 школьников переданы родителям.
Корпус, где отдыхали заболевшие, закрыт на карантин. Он продлится семь дней. В помещениях проведут дезинфекцию.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, проинформировали в краевом главке СК.