Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В красной зоне остаются лишь Сумская и Харьковская области.
В красной зоне остаются Сумская и Харьковская области.
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В красной зоне остаются лишь Сумская и Харьковская области.