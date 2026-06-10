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Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

В красной зоне остаются Сумская и Харьковская области.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красной зоне остаются лишь Сумская и Харьковская области.