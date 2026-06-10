Руководитель медклиники из Владивостока «заработал» на ОМС 7 миллионов руб

Исполнительный директор клиники во Владивостоке признан виновным в присвоении более 7 млн рублей из средств обязательного медицинского страхования.
Как следует из материалов дела, мужчина, используя своё служебное положение, предоставил в Территориальный фонд ОМС Приморского края и страховщику ООО СМО «Восточно-страховой альянс» ложные сведения о видах и общей стоимости медицинских услуг, якобы оказанных пациентам за период с 1 января по 5 июня 2024 года. Таким образом он похитил у государства 7 008 074,40 рубля и распорядился этими средствами по своему усмотрению.
Дело сопровождало УФСБ по Приморскому краю. Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб, отягчающих факторов не установлено. Руководителю назначили четыре года лишения свободы со штрафом 200 000 рублей и лишили права занимать руководящие и административные должности в сфере реализации программ ОМС на три года.
По ст. 73 УК РФ реальный срок заменён условным с испытательным сроком три года. До вступления приговора в законную силу мужчина остаётся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Приговор в силу ещё не вступил.