Руководитель медклиники из Владивостока «заработал» на ОМС 7 миллионов руб

Как следует из материалов дела, мужчина, используя своё служебное положение, предоставил в Территориальный фонд ОМС Приморского края и страховщику ООО СМО «Восточно-страховой альянс» ложные сведения о видах и общей стоимости медицинских услуг, якобы оказанных пациентам за период с 1 января по 5 июня 2024 года. Таким образом он похитил у государства 7 008 074,40 рубля и распорядился этими средствами по своему усмотрению.