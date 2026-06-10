Восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ

«Вместе с тем 8 округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал он в своём телеграм-канале.
Энергетики и аварийные службы делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
Частичное отключение электроснабжения зафиксировано в Запорожской области после атак Вооружённых сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. По данным главы области, массированная атака БПЛА продолжается на территории Мелитопольского городского округа.
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