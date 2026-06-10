В Уфе 20-летнего парня осудят за продажу банковского счета мошенникам

В декабре 2025 года в мессенджере юноше поступило предложение от неизвестного лица за вознаграждение предоставить доступ к его банковскому счету и карте, на что он согласился. Через мобильное приложение фигурант уголовного дела направил заявку на смену номера телефона, с помощью которого третьи лица получили доступ к счету и карте. За свои неправомерные действия обвиняемый получил 2,5 тысячи рублей.