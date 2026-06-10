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Удар сирен: в Зауралье вновь объявили ракетную опасность

В Курганской области в третий раз объявили ракетную опасность.

В Курганской области в третий раз объявили ракетную опасность. Информация об этом поступила от экстренных служб региона. Жителей предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности до получения официального сообщения об отмене угрозы.

После срабатывания системы оповещения в регионе прозвучали сирены. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и незамедлительно перейти в безопасные места. В качестве укрытий названы помещения без окон и подвальные помещения.

Спасательные и оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Граждан просят следить за дальнейшими официальными сообщениями и выполнять все поступающие рекомендации.

Дополнительно жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и снижении скорости передачи данных. Такие ограничения могут вводиться на период действия режима ракетной опасности.

Ранее мы писали: Ракетная угроза в России: пять регионов включили оповещение.

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