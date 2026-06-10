Удар сирен: в Зауралье вновь объявили ракетную опасность

В Курганской области в третий раз объявили ракетную опасность. Информация об этом поступила от экстренных служб региона. Жителей предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности до получения официального сообщения об отмене угрозы.
После срабатывания системы оповещения в регионе прозвучали сирены. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и незамедлительно перейти в безопасные места. В качестве укрытий названы помещения без окон и подвальные помещения.
Спасательные и оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Граждан просят следить за дальнейшими официальными сообщениями и выполнять все поступающие рекомендации.
Дополнительно жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и снижении скорости передачи данных. Такие ограничения могут вводиться на период действия режима ракетной опасности.
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