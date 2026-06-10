Суд огласил приговор зарезавшему коллегу жителю Казачинско-Ленского района

IrkutskMedia, 10 июня. Суд вынес приговор ранее судимому 46-летнему мужчине за убийство жителя Казачинско-Ленского района. Вечером 22 февраля 2025 года подсудимый и его 20-летний коллега распивали алкоголь в квартире, предоставленной работодателем, на улице Пугачева в рабочем поселке Магистральный. Между мужчинами вспыхнул конфликт.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области и прокуратуре региона, потерпевший ушел из квартиры, а осужденный запер двери изнутри, не желая впускать знакомого. Через некоторое время молодой человек попытался проникнуть в квартиру через окно, но подсудимый вооружился ножом и четыре раза ударил соседа.
От полученных ран потерпевший скончался. Происшествие увидел общий знакомый, который также принимал участие в застолье. Мужчина отправился в магазин, где рассказал о случившемся. В кратчайший срок мужчину задержали на месте происшествия и заключили под стражу.
В суде нападавший не отрицал нанесение ран потерпевшему. Он рассказал о необходимости самообороны и отсутствии умысла на убийство. Данную версию опровергла сторона обвинения имеющимися доказательствами.
Мужчину приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее агентство сообщало, что 64-летний житель Иркутска получил срок в колонии строгого режима за убийство знакомого. Фигурант дела расправился с жертвой во время распития спиртного в марте прошлого года.