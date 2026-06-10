Суд огласил приговор зарезавшему коллегу жителю Казачинско-Ленского района

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области и прокуратуре региона, потерпевший ушел из квартиры, а осужденный запер двери изнутри, не желая впускать знакомого. Через некоторое время молодой человек попытался проникнуть в квартиру через окно, но подсудимый вооружился ножом и четыре раза ударил соседа.