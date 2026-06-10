Мужчина погиб при пожаре из-за неосторожноcти при курении в Красноярском крае

За сутки в крае ликвидировали 24 пожара, погиб один человек. Трагедия произошла в Назарове. Там во время тушения крупного пожара в жилом доме обнаружили тела мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего.
В поселке Балай Манско-Уярского округа произошел пожар, в результате которого сгорел гараж и пострадал дом. Площадь возгорания составила 71 квадратный метр. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 11 человек. Причина пожара пока неизвестна.
На тушение возгораний травы и мусора сотрудники пожарной службы выезжали 11 раз.