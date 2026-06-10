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Трое подростков утонули в Западно-Казахстанской области

Трое подростков утонули в реке Малый Узень Западно-Казахстанской области. Они пришли купаться в необорудованное для этого место, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: Nur.kz

Вечером 9 июня в Жангалинском районе вблизи села Жанаказан на реке Малый Узень Западно-Казахстанской области произошел несчастный случай на воде. На пульт 112 оперативного дежурного ДЧС ЗКО поступило сообщение от дежурного отдела полиции о том, что трое подростков 2008 и 2009 годов утонули во время купания в необорудованном и не предназначенном для купания месте.

В данном месте установлен соответствующий запрещающий знак, предупреждающий об опасности нахождения в воде. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС ЗКО. До прибытия подразделений МЧС тела погибших были извлечены из воды местными жителями.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Выбирайте только официально разрешенные места отдыха у воды, соблюдайте меры безопасности и не оставляйте детей без присмотра, напомнили в МЧС.

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