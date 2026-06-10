Трое подростков утонули в Западно-Казахстанской области

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Выбирайте только официально разрешенные места отдыха у воды, соблюдайте меры безопасности и не оставляйте детей без присмотра, напомнили в МЧС.