Смерть в воде: раскрыты шокирующие детали смерти музыканта Евгения Сокуна

Трагедия на Финском заливе оборвала жизнь 63-летнего клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна. 30 мая он отправился на рыбалку в районе поселка Озерки и исчез. Спустя шесть дней масштабных поисков тело музыканта было найдено. Следственный комитет рассматривает основную версию — несчастный случай, однако коллеги и друзья погибшего видят за гибелью роковое стечение обстоятельств, связанное со здоровьем. Потеря клавишника поставила под удар само существование музыкального коллектива.
Шесть дней неизвестности и горькая находка.
Евгений Сокун, заядлый рыбак с огромным стажем, вышел в акваторию на надувной лодке 30 мая и перестал выходить на связь. Тревогу забили знакомые — 1 июня на берегу обнаружили его автомобиль и перевернутое плавсредство. К поискам подключились добровольцы отряда «Северо-Запад» и водолазы «Добротворца». Только 6 июня поиски завершились траурной находкой: были обнаружены тела 63-летнего мужчины и 61-летней женщины. Предварительная причина смерти обоих — утопление.
Художественный руководитель «Ностальгии» Олег Усенко узнал об исчезновении друга от общего знакомого и тут же связался с женой Евгения, Светланой.
«Она подтвердила: “Да, пропал”. Мы всё время держали руку на пульсе, созванивались. Позже она сообщила, что тело обнаружено водолазами и сын поехал в Выборг на опознание. Это было шестого числа. А потом Светлана написала, что действительно подтвердили — это Женя», — восстановил хронику Усенко в эксклюзивном комментарии для aif.ru.
«Что-то со здоровьем случилось».
Несмотря на то что следствие склоняется к версии о несчастном случае, худрук группы убежден, что простое опрокидывание лодки не могло стать фатальным для такого опытного рыбака, как Сокун, который регулярно ходил на Ладогу и Финский залив, часто в одиночку.
«Я консультировался и со следователями, и с рыбаками. Перевернуться на лодке — это довольно часто у рыбаков бывает, и далеко не все тонут. Значит, что-то со здоровьем случилось, раз так получилось. Он часто отпрашивался у меня с репетиций на обследования», — пояснил Усенко, предположив, что первопричиной гибели мог стать внезапный приступ, удар, который застал музыканта прямо в лодке.
Точный ответ дадут судебно-медицинские экспертизы.
Гибель Сокуна стала сокрушительным ударом для «Ностальгии».
Для коллектива гибель Евгения Сокуна стала сокрушительным ударом. Выпускник Петрозаводского музыкального училища имени Раутио, дирижер эстрадного оркестра, преподаватель фортепиано и гитары, он был не просто клавишником — он являлся идейным вдохновителем репертуара. «Ностальгия» переосмысляла советские шлягеры и, по признанию Усенко, находилась на творческом взлёте.
«В музыкальной среде многие, к сожалению, каждый за себя. Женька же — добрейшей души человек, музыкант старой закалки, профессионал. Я его очень уважал за скрупулёзность: он все партии пропишет, на концерт приходит подготовленный, всё у него по схемам и тональностям записано. Он меня браткой называл, и мы действительно дружили», — с теплотой вспоминает худрук.
Потеря оказалась незаменимой. «Женька — один из генераторов музыкальных и творческих идей в нашем коллективе… Сложно его заменить», — признался Усенко.
Сейчас коллеги обращаются к нему с вопросами о будущем группы и предлагают организовать поминальный концерт памяти клавишника. Однако руководитель просит дать ему время остыть и принять решение на холодную голову.
«Я ребятам сказал: “Дайте мне немного отойти. Давайте чуть-чуть пройдёт время”. Я пока даже не знаю по поводу дальнейшего существования нашей группы. Решающее слово будет позже», — подытожил Усенко.