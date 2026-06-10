Смерть в воде: раскрыты шокирующие детали смерти музыканта Евгения Сокуна

«Я консультировался и со следователями, и с рыбаками. Перевернуться на лодке — это довольно часто у рыбаков бывает, и далеко не все тонут. Значит, что-то со здоровьем случилось, раз так получилось. Он часто отпрашивался у меня с репетиций на обследования», — пояснил Усенко, предположив, что первопричиной гибели мог стать внезапный приступ, удар, который застал музыканта прямо в лодке.