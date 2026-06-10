В Липецкой области отменили ракетную опасность

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности отменен в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Отбой ракетной опасности для Липецкой области. Отбой красного уровня. Сохраняется “Желтый уровень — Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — написал он.
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