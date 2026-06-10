Ужас, который учит. Трагедия Усольцевых приведёт в школы уроки выживания

«Типичный образ туриста — человек, который полностью сливается с местностью. Если он в защитной куртке сломает ногу, приляжет, у него случится инфаркт — поисковая группа пройдёт мимо человека в зеленой экипировке и не заметит. Он просто сольётся с горой и тайгой. Это огромная ошибка», — пояснил Александр Дубынин.