Ужас, который учит. Трагедия Усольцевых приведёт в школы уроки выживания

Поиски семьи Усольцевых в Кутурчине вскрыли чудовищные пробелы в подготовке сибиряков, выходящих в лес, и заставили говорить о срочном введении в школах региона обязательных уроков таёжной грамотности. Альпинист и эксперт по Кутурчинскому Белогорью Александр Дубынин рассказал krsk.aif.ru о смертельной ловушке камуфляжа, медведях, курумнике и том, почему исчезновение целой семьи должно заставить учить детей выживать и не пропадать бесследно.
Окно в две недели.
Главная сложность поисков в горно-таёжной местности, по словам Александра Дубынина, заключается в колоссальных территориях, которые необходимо прочесать.
«Местность делится на квадраты, каждый осматривают. Если в ближайших квадратах людей не нашли, круг расширяется. Чем больше диаметр, тем больше квадратных километров нужно обследовать. Чтобы полностью проверить каждый метр, не хватит людей. Нужны тысячи, их никогда не хватает», — объясняет эксперт.
Именно поэтому нынешний этап поисков считают критически важным. Снег сошёл, но высокая трава и листва ещё не поднялись.
«Раньше мешал снежный покров, он присыпал людей, их не видно. А потом трава и листва скроют. Поэтому сейчас поиски активизировались», — подчеркнул Дубынин.
Это короткое погодное окно — последняя надежда заметить хоть что-то с воздуха и с земли, прежде чем тайга окончательно поглотит следы.
«Зелёная смерть».
Одной из роковых ошибок, которую десятилетиями совершают туристы, альпинист назвал одежду болотных и камуфляжных расцветок. Эта привычка, по его словам, тянется от геологов и первых походников, перешивавших армейскую ткань.
«Типичный образ туриста — человек, который полностью сливается с местностью. Если он в защитной куртке сломает ногу, приляжет, у него случится инфаркт — поисковая группа пройдёт мимо человека в зеленой экипировке и не заметит. Он просто сольётся с горой и тайгой. Это огромная ошибка», — пояснил Александр Дубынин.
Сейчас рынок предлагает яркую экипировку. Но многие по-прежнему не понимают и не ценят её истинного назначения.
Известны случаи, когда человек уходил в лес в камуфляже и пропадал без вести. Эта страшная тенденция могла коснуться семьи Усольцевых, сделав их невидимыми для спасателей.
Медведи, курумник и ледяной шок.
Отдельную угрозу представляют каменные реки — курумники, характерные для Кутурчинского Белогорья.
«Сложно передвигаться: можно ногу подвернуть, травмировать, сломать. Человек не может идти с нормальной скоростью. Если сломал ногу, его нужно нести отрядом, вдвоём далеко не вытащишь. Нужны внешние силы», — говорит альпинист.
На таких камнях практически не остаётся следов, что сводит работу поисковиков к нулю.
Добавляет напряжения и проснувшийся медведь. Хотя на новый этап добровольцев не берут, опасность сохраняется.
«Профессионалы знают, как действовать при встрече с медведем, возможно, с ними егеря с оружием», — уточнил Дубынин.
Не исключает эксперт и переохлаждения как самой частой причины гибели в тайге.
Говоря об Усольцевых, он предположил: «Пропали, когда была тёплая погода, и не предусмотрели, что она может измениться. Возможно, не было подходящих тёплых вещей. Это могло привести к трагедии».
Найти людей, пусть даже неживыми, — единственное, что может поставить точку в этом исчезновении.
Урок чудовищной ценой.
Бесследное исчезновение целой семьи с маленьким ребёнком, по мнению Александра Дубынина, должно заставить систему образования пересмотреть приоритеты. В регионах, окружённы тайгой, каждый школьник, а не только взрослый, обязан владеть базовыми навыками выживания.
«Обязательно нужно делать начальную подготовку, в том числе медицинскую. Человек должен знать, как оказывать первую помощь, пользоваться компасом, ориентироваться на местности, разжечь костёр. Такие уроки необходимы. В нашем регионе, в Сибири, вокруг нас леса — это обязательно нужно делать», — заявил альпинист.
Он надеется, что кошмар Кутурчина, за которым полгода пристально следит вся страна, станет поворотным моментом.
«Эта трагедия может дать повод задуматься, какие пробелы знаний о природе и туризме есть у наших детей. Каждый человек подумает: умеет ли мой ребёнок пользоваться картой, компасом, развести костер? Может, его надо научить? Объяснить правила поведения в лесу, что делать при встрече с дикими животными, если заблудился, как вызвать спасателей», — заключил Александр Дубынин.
Сейчас, когда поиски возобновлены, а ответа о судьбе Сергея, Ирины и маленькой Арины Усольцевых по-прежнему нет, эти слова звучат как призыв к реальному действию.