Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45

Количество погибших в результате подземных толчков магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло до 45, информирует телеканал ABS-CBN News.
Согласно сведениям Управления гражданской обороны республики, 630 человек получили ранения, ещё 17 человек числятся пропавшими без вести.
Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) заявил, что зарегистрировано более двух тысяч афтершоков.
«Магнитуда повторных сейсмических толчков варьировалась от 1,3 до 6,4. Местные жители ощутили 47 афтершоков», — говорится в сообщении.
Напомним, землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тысяч домов, из которых 460 были полностью разрушены.
По данным Reuters, большинство погибших оказались под завалами обрушившихся строений или стали жертвами схода оползней, которые были спровоцированы подземными толчками.