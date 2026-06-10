У комсомольчанина изъяли 29 кг осетра и 5,5 кг чёрной икры

В Комсомольске-на-Амуре полицейские изъяли у 33-летнего местного жителя 29 кг осетра и 5,5 кг черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рыба была поделена на 23 фрагмента, икра находилась в 11 пластиковых контейнерах по 0,5 литра. По словам задержанного, два мешка с рыбой и коробку с черной икрой он нашел на берегу Амура и отвез домой для того, чтобы употребить в пищу. Биоресурсы изъяты.
— Возбуждено уголовное дело о незаконных добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). Версия о находке краснокнижного деликатеса проверяется полицейскими, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее двух жителей Хабаровского края задержали с 30 амурскими осетрами.