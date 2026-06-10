Жителя Иркутской области приговорили к 10 годам за убийство коллеги

После конфликта потерпевший вышел на улицу, а осуждённый запер дверь. Когда молодой человек попытался вернуться через окно, мужчина нанёс ему четыре удара ножом. От ран потерпевший скончался на месте. Подсудимый был задержан в кратчайший срок.