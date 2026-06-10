Жителя Иркутской области приговорили к 10 годам за убийство коллеги

Житель Иркутской области получил срок за убийство коллеги. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Казачинско-Ленский районный суд вынес приговор 46-летнему ранее судимому мужчине, признанному виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что вечером 22 февраля 2025 года в рабочем посёлке Магистральный подсудимый и его 20-летний коллега распивали спиртное в предоставленной работодателем квартире.
После конфликта потерпевший вышел на улицу, а осуждённый запер дверь. Когда молодой человек попытался вернуться через окно, мужчина нанёс ему четыре удара ножом. От ран потерпевший скончался на месте. Подсудимый был задержан в кратчайший срок.
В суде он не отрицал факт нанесения травм, но заявлял об отсутствии умысла на убийство и о самообороне. Однако гособвинение представило опровергающие доказательства. Суд приговорил мужчину к 9 годам 8 месяцам колонии строгого режима.
Ранее в Иркутской области начался суд по делу об убийстве подростком двух девушек.