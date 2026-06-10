Школьницу избили и ограбили перед экзаменом во Владивостоке — подозреваемого задержали

Росгвардейцы Владивостока задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на выпускницу школы и краже её телефона. Инцидент произошёл утром в районе гаражей на улице Невельского. По предварительным данным, девушка шла на экзамен, когда к ней подошёл знакомый, устроил ссору, избил и отобрал смартфон, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
«После происшествия пострадавшая отправилась сдавать экзамен, а в правоохранительные органы обратилась мать девушки и сообщила приметы нападавшего. Экипаж вневедомственной охраны немедленно приступил к отработке района и вскоре обнаружил подозреваемого», — говорится в сообщении.
При досмотре у задержанного нашли похищенный телефон. Мужчина сознался в содеянном, заявив, что был недоволен поведением девушки. Он доставлен в отдел полиции.
Напомним, ранее росгвардейцы во Владивостоке задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца телефона.