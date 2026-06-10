Три жителя Приморья обвиняются в хищении у бездомных участников СВО

Согласно информации на сайте суда, Федор Кузьмич, Ольга и Алексей Панкратовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственное управление СКР по Приморью сообщало, что в 2024 и 2025 годах жертвами злоумышленников стали пять человек.