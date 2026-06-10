Shot: Тюмень ушла под воду после мощного ливня и бури

По данным канала, улицы в южной части города ушли под воду. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным дорогам, некоторые водители были вынуждены бросить свои машины в лужах. Очевидцы также рассказали о попадании молнии в многоквартирный дом на Тихом проезде — в одной из квартир выбило стекла. Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев.