Shot: Тюмень ушла под воду после мощного ливня и бури

В Тюмени произошло стихийное бедствие: вечером город накрыла мощная буря с проливным дождем, что привело к наводнению и удару молнии в жилой дом. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, улицы в южной части города ушли под воду. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным дорогам, некоторые водители были вынуждены бросить свои машины в лужах. Очевидцы также рассказали о попадании молнии в многоквартирный дом на Тихом проезде — в одной из квартир выбило стекла. Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев.
По данным синоптиков, порывы ветра достигали более 25 метров в секунду, а город накрыло сильными ливнями и градом, говорится в сообщении.
В марте и апреле масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего стихия затронула республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан. Какие еще регионы пострадали от паводков и к чему это привело — в материале «Вечерней Москвы».