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Балицкий объяснил, с какой целью ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС

Украинские войска наносят удары по Запорожской атомной электростанции, чтобы сместить фокус внимания с поражений на линии боевого соприкосновения. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, Киев использует атаки на ЗАЭС как тактический приём. Каждый раз, когда подразделения ВСУ теряют населённый пункт или терпят неудачу на фронте, они пытаются переключить внимание мирового сообщества на ситуацию вокруг станции. Губернатор также добавил, что на данный момент все шесть энергоблоков находятся в режиме холодного останова. В этом состоянии объект не представляет ядерной опасности. Ранее дипломат Родион Мирошник в своём докладе указал, что с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали территорию Запорожской АЭС.

Ранее в России назвали способ прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил: удары по ядерным объектам будут продолжаться до тех пор, пока не последуют жёсткие ответные меры. По его словам, необходимо наказывать противника и чётко давать понять, что потери в ответ на такие действия окажутся намного серьёзнее. Рогов считает, что для прекращения атак требуется наносить удары по высшему военно-политическому руководству Украины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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