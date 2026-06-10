По словам Балицкого, Киев использует атаки на ЗАЭС как тактический приём. Каждый раз, когда подразделения ВСУ теряют населённый пункт или терпят неудачу на фронте, они пытаются переключить внимание мирового сообщества на ситуацию вокруг станции. Губернатор также добавил, что на данный момент все шесть энергоблоков находятся в режиме холодного останова. В этом состоянии объект не представляет ядерной опасности. Ранее дипломат Родион Мирошник в своём докладе указал, что с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали территорию Запорожской АЭС.