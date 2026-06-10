Два объекта инфраструктуры загорелись во Владимирской области из-за атаки БПЛА

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о налете БПЛА на регион. По его словам, на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах начались возгорания.
Как добавил глава региона, пострадавших в результате налета беспилотников нет. Он также указал, что МЧС и Росгвардия проводят необходимые оперативные мероприятия.
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