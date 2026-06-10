Во Владимирской области после атаки БПЛА загорелись два объекта инфраструктуры

Тем временем, в Уральском федеральном округе ввели режим «Ракетная опасность». Как сообщили правительства Свердловской, Челябинской и Курганской областей, экстренные службы и ответственные ведомства принимают все необходимые меры. Кроме того, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
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