Челябинка получила полмиллиона рублей на несуществующего ребенка

49-летняя жительница Ленинского района Челябинска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, похитив у государства свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги женщина получила на ребенка, которого не рожала. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.