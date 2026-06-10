Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка получила полмиллиона рублей на несуществующего ребенка

Женщину будут судить.

Источник: 1obl.ru

49-летняя жительница Ленинского района Челябинска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, похитив у государства свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги женщина получила на ребенка, которого не рожала. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что местная жительница предоставила в отдел ЗАГС поддельную справку о рождении ребенка вне больницы. Получив свидетельство, она отправилась за выплатами в Соцфонд. На основании предоставленных документов женщине перечислили свыше полумиллиона рублей.

Вскоре обман вскрылся. Челябинку обвинили в мошенничестве при получении выплат. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время суд вынесет ей приговор.