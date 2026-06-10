Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено четыре вражеских беспилотника (БПЛА).
— Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 43.
В ночь с 8 на 9 июня отечественные силы ПВО сбили 140 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и других регионов страны.
5 июня в городе Шебекино в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю, в результате чего скончался на месте от полученных ранений, а машина была уничтожена огнем. Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.