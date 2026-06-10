Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву

5 июня в городе Шебекино в Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю, в результате чего скончался на месте от полученных ранений, а машина была уничтожена огнем. Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода.