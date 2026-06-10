Чебоксары подверглись ракетной атаке утром 10 июня

Ранее сообщалось о введении режима ракетной опасности в трёх областях Уральского федерального округа. Речь идёт о Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Власти регионов призвали местных жителей сохранять спокойствие и бдительность. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что ответственные службы принимают все необходимые меры. В целях безопасности в отдельных районах могут ограничить связь и мобильный интернет. Аналогичные предупреждения опубликовали в правительствах Челябинской и Курганской областей. Жителям этих субъектов рекомендовали оставаться в укрытиях до отмены сигнала тревоги.