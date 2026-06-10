Соседние с Татарстаном Чебоксары атаковали ракетами утром 10 июня

В Татарстане с пяти утра также действует аналогичный режим. В Казани несколько раз включались сирены. По громкоговорителю жителей призывали взять документы, запасы воды и еды, погасить свет, предупредить соседей и спуститься в укрытия — подвалы или паркинги. Первый сигнал тревоги прозвучал около 05:00, повторные включения последовали с интервалом около сорока минут. В восьми крупнейших городах республики объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.