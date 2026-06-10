Соседние с Татарстаном Чебоксары атаковали ракетами утром 10 июня

Соседнюю с Татарстаном Чувашию утром десятого июня атаковали ракетами. Глава республики Олег Николаев сообщил, что столица региона подверглась удару. По предварительным данным, в городе наблюдается задымление. Экстренные службы работают на месте, уточняется число пострадавших и количество повреждённых объектов инфраструктуры. Угроза повторных атак сохраняется, на всей территории Чувашии введён режим «Ракетная опасность».
В Татарстане с пяти утра также действует аналогичный режим. В Казани несколько раз включались сирены. По громкоговорителю жителей призывали взять документы, запасы воды и еды, погасить свет, предупредить соседей и спуститься в укрытия — подвалы или паркинги. Первый сигнал тревоги прозвучал около 05:00, повторные включения последовали с интервалом около сорока минут. В восьми крупнейших городах республики объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Власти призывают граждан сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не публиковать в соцсетях фото и видео работы систем противовоздушной обороны. При обнаружении подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112. Ситуация на контроле. Берегите себя.